Финансы

Биржевой курс евро впервые за год опустился ниже 72 рублейРосбалт 09:12

Российская нацвалюта в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару США и евро, однако курс единой европейской валюты впервые с 25 мая прошлого года опускался ниже 72 рублей.
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Курс евро опустился ниже 72 рублей

ТАСС08:16

Курс евро опустился ниже 72 рублей. Во всем виноват индекс PMI

РБК10:20

Курс евро опустился до 72 рублей впервые за год

RT на русском08:25

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года

Интерфакс08:21

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Коммерсантъ10:34

Курс евро впервые с мая опустился до 72 рублей

РИА Новости08:02

Курс евро опустится ниже 72 рублей

Газета.Ru08:18
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
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Трамп отреагировал на доклад Мюллера мемом из «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:52
Политика

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Обновлено в 05:25
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Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
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Авто

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В продаже автомобили появятся в начале 2020 года Toyota представила ProAce City в двух кузовных модификациях — цельнометаллическим фургоном и пассажирской версией, именуюемой ProAce City Verso.
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Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП автомобиль BMW заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Госпитализирован писатель Дмитрий Быков

Известный российский писатель, поэт, публицист, литературный критик, теле- и радиоведущий Дмитрий Быков, знаменитый своими яркими и ироничными произведениями и высказываниями, был госпитализирован в одну из больниц в Уфе.
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Власти Украины заявили о невозможности возврата «ПриватБанка»

Заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова озвучила совместное заявление Национального банка и Министерства финансов, а также «ПриватБанка» о невозможности возврата финансового учреждения его бывшим владельцам путем отмены национализации.
Обновлено в 11:06
Энергетика

Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год

Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Хоккей

Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался участвовать в чемпионате мира в составе сборной Канады.
Обновлено в 11:45
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
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Общество

Учёные развенчали миф о пользе правильного питания

Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ

В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова

Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Футбол

Мусса Сиссоко: «Я не сразу узнал, что „Тоттенхэм“ вышел в полуфинал»

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко рассказал, что узнал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов от сотрудника тренерского штаба.
Обновлено в 10:18
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Футбол

Хедира перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Обновлено в 09:18
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией

«ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.
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Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Экономика

В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатые

По данным швейцарского банка Credit Suisse в России на конец 2015 года, к среднему классу могли отнести себя люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов, или 96 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:17
Футбол

Гулиев вернулся в общую группу «Спартака»

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 09:43
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Росреестр решил запустить аналог Airbnb и Booking для Крыма

«В будущей ИT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму», — приводятся в сообщении слова Абрамченко.
Обновлено в 09:00
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