Биржевой курс евро впервые за год опустился ниже 72 рублейРосбалт 09:12

Российская нацвалюта в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару США и евро, однако курс единой европейской валюты впервые с 25 мая прошлого года опускался ниже 72 рублей.

Биржевой курс евро впервые за год опустился ниже 72 рублей

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