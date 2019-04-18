Финансы
Биржевой курс евро впервые за год опустился ниже 72 рублейРосбалт 09:12
Российская нацвалюта в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару США и евро, однако курс единой европейской валюты впервые с 25 мая прошлого года опускался ниже 72 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии
Обновлено в 10:53
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
Авто
Дизайнеры показали Tesla Model Y в кузове пикап
Как сообщает издание speedme.ru в основу изображения лег недавно представленный кроссовер Model Y. Tesla Truck получил аналогичные черты кузова, а также фирменный стиль марки.
Обновлено в 09:27
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 17:17
Политика
Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено в 18:05
Политика
Бывший президент Украины отверг возможность войны с Россией
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не верит в возможность развязывания Россией широкомасштабного военного конфликта.
Обновлено в 18:01
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика
Москва учтёт отказ Мальты пропустить самолёты РФ в Венесуэлу
МИД РФ заявил, что при выстраивании дальнейших отношений с Мальтой Россия учтёт тот факт, что эта страна отказалась пропустить самолёты РФ в Венесуэлу.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Роскачество назвало лучший кефир новых марок
Специалисты Роскачества провели исследование 47 новых марок кефира, появившихся на российском рынке относительно недавно и еще не успевших заслужить доверие покупателей.
Обновлено в 03:34