Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 77 рублей впервые с 14 ноября. По состоянию на 16:02 мск стоимость единой европейской валюты достигла 77,01 рубля, повысившись на 58,25 копейки к уровню предыдущего закрытия.

Финансы Финансы ФРС США повысила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила по итогам заседания 18–19 декабря базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25–2,5%. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового регулятора.

Финансы Финансы АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.

Финансы Финансы Украина смогла избежать российских проблем Министерство не смогло разместить один выпуск почти полностью, на другие выпуски инвесторы также требуют скидок и роста доходности из-за высоких санкционных рисков.

Финансы Финансы Нацбанк Украины увеличит золотовалютные резервы Отмечается, что Украина сможет увеличить международные резервы на $20 млрд к концу 2018 года, а также поддержать их на должном уровне в следующем году.

Финансы Финансы В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.

Финансы Финансы ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».

Финансы Финансы Недоверие или падение доходов: вклады россияне не растут Мнение: ЦБ повысил ставку, чтобы закупать валюту О снижение доходов говорит ускорение роста частного кредитования в ноябре.

Финансы Финансы Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.

Финансы Финансы Путин ввел запрет на уличные табло с курсами валют Банк России в соответствии с законом подписанным президентом России Владимиром Путиным разработал проект указания о размещении информации о курсах иностранных валют исключительно внутри помещений банков.

Финансы Финансы Рубль преподнесет россиянам сюрприз в канун Нового года В канун Нового года рубль преподнесет россиянам сюрприз, говорят эксперты.

Финансы Финансы FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.

Финансы Финансы В мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни в Новой Москве В столичной мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни, которые наблюдают молодые семьи в Новой Москве.

Финансы Финансы В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.

Финансы Финансы Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.