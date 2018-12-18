Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торговИнтерфаксвчера в 02:27
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Интерфаксвчера в 02:27
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Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации кредитной организации серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей, говорится в материалах банка.
Обновлено в 06:10
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Финансы
Россияне стали вдвое чаще переводить деньги с карты на карту
Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, рассказали в банках из топ-30.
Обновлено в 06:33
Финансы
Американские индексы снижаются в начале торгов в понедельник
Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник вслед за падением на прошлой неделе, после которого все три основных индекса вступили в фазу коррекции.
Обновлено вчера в 10:05
Финансы
«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей
В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы
Повышение ключевой ставки не отразится на прогнозе Минэкономразвития
17 декабря 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что действующий прогноз его ведомства остаётся в силе, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 7,75%. годовых.
Обновлено в 03:49
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсом валют
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которым на улицах запрещается размещать информацию о курсах иностранных валют.
Обновлено в 07:32
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы
Срок кредита на санацию Крайинвестбанка вырос на пять лет
17 декабря 2018 года стало известно о пролонгации на пять лет кредита, выделенного ПАО «РНКБ» на санацию АО «Крайинвестбанк».
Обновлено в 02:40
Финансы
Аксаков объяснил, почему Россия до сих пор кредитует США
На фото: глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков Уже второй месяц подряд Банк России незначительно увеличивает вложения в казначейские облигации США: в октябре на 210 миллионов долларов, в сентябре - на 400 миллионов долларов.
Обновлено в 06:25
Финансы
Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн
Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширяется
Объем проектов, утвержденных Новым банком развития БРИКС, достигнет 8 миллиардов долларов к концу 2018 года.
Обновлено в 07:38
Финансы
Банк России открыл 5 новых монетных площадок
Первая площадка была открыта в Нижнем Новгороде и в течение месяца инициатива оказалась полезной – в некоторые дни дневной оборот превышал 1,5 тонны монет, причем выполнялись 80% заявок банков.
Обновлено в 04:21
Финансы
Максимальная сумма льготных займов для промышленников выросла вдвое в Москве
«Меры по увеличению возможных сумм займов стали ответом на многочисленные запросы компаний, которые хотят реализовать инвестиционные проекты, требующие значительного финансирования», – цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.
Обновлено в 07:37