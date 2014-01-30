Финансы
Биржевой курс евро опустился ниже 72 рублейАргументы и Факты 16 мая в 12:12
В ходе торгов на Московской бирже курс единой европейской валюты опустился до 71,99 рубля. Падение составило 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов. Последний раз курс евро находился ниже 72 рублей в конце апреля этого года.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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