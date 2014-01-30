Финансы

Биржевой курс евро опустился ниже 72 рублейАргументы и Факты 12:12

В ходе торгов на Московской бирже курс единой европейской валюты опустился до 71,99 рубля. Падение составило 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов. Последний раз курс евро находился ниже 72 рублей в конце апреля этого года.
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Курс евро опустился ниже 72 рублей

Rambler News Service11:20

Курс евро опустился ниже 72 руб

РБК11:07

Курс евро опустился ниже 72 рублей

RT на русском10:53

Курс евро опустился ниже 72 рублей

ТАСС11:04

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля

Интерфакс11:01

Евро опустился ниже 72 рублей

Газета.Ru11:04

Курс евро обрушился ниже 72 рублей

Московский Комсомолец10:52
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