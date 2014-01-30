Финансы
Биржевой курс евро опустился ниже 72 рублейАргументы и Факты 12:12
В ходе торгов на Московской бирже курс единой европейской валюты опустился до 71,99 рубля. Падение составило 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов. Последний раз курс евро находился ниже 72 рублей в конце апреля этого года.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
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Обновлено в 05:51
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В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
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Политика
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
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Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
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Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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