Финансы
Биржевой курс евро обновил минимум 2019 годаБанки.ру 10:52
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник обновил минимум текущего года, снизившись до 71,52 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода превратилась в страшного скелета
Обновлено в 10:45
Происшествия
В екатеринбургском ТЦ пострадали подростки
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено вчера в 08:04
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Политика
Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:35
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Американские воздушные суда провели разведку у границ Крыма и Краснодарского края, а также над Донбассом, следует из данных ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 14:08
Космос
На Марсе произошло землетрясение
Обновлено в 13:46
Авто
Концерн VW запустил сайт по продаже подержанных авто в РФ
Volkswagen открыл сайт dasweltauto.ru, позволяющий российским клиентам найти подержанный автомобиль с продленным гарантийным сроком, а также предлагает список проверенных дилеров с лучшими предложениями на рынке.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой возбудить в отношении Порошенко уголовное дело и принять реальные меры для обеспечения их защиты.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине 26 апреля
Обновлено в 10:31
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03