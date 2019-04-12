Финансы

Биржевой курс евро обновил минимум 2019 годаБанки.ру 10:52

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник обновил минимум текущего года, снизившись до 71,52 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Курс евро упал ниже 71,5 рублей. Такого не было с весны прошлого года

РБК13:14

Курс евро обновил минимум 2019 года

Российская газета09:29

Курс евро обновил минимум 2019 года

Известия09:17

Курс евро обновил минимум 2019 года

ТАСС09:22

Евро упал до годового минимума

Lenta.ru09:20

Курс евро обновил минимум 2019 года

Ведомости09:22

Курс евро обновил минимум 2019 года

RT на русском08:57
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