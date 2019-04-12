Финансы

Биржевой курс евро обновил минимум 2019 годаБанки.ру 10:52

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник обновил минимум текущего года, снизившись до 71,52 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Курс евро упал ниже 71,5 рублей. Такого не было с весны прошлого года

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Курс евро обновил минимум 2019 года

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Биржевой курс евро установил рекорд 2019 года

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На Марсе произошло землетрясение

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Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
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ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

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Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen

Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
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Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

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Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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