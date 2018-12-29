Курс евро впервые с 14 сентября почти достиг 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже 29 декабря.

Евро впервые с сентября поднялся до 80 рублей

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