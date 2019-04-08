Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру 08 апреля в 12:06
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки, к евро — на 9
Банки.ру08 апреля в 12:29
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Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой
Обновлено в 08:45
Технологии
Искусственный интеллект обучили языку Дождя и «России-1». Теперь им можно задавать вопросы
Разработчики из компаний ISD group и The App совместно с рекламным агентством «Восход» создали две идентичные системы искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:08
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Футбол
Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»
Руководство футбольного клуба "Химки" назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева.
Обновлено в 07:42
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Авто
Названы самые популярные новые иномарки на рынке России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
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Космос
«Нибиру находится прямо за Луной»: Астрономы зафиксировали опасное приближение Планеты Х к Земле
Видимо, астрономы зафиксировали опасное приближение Планеты Х к Земле.
Обновлено в 06:26
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество
Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой
Обновлено в 06:52
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Космос
Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах
Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о состоянии болеющего раком мужа
Дизайнер много времени проводит с семьей.
Обновлено в 07:42
Космос
Астрономы получили первую фотографию «тени» черной дыры
Обсерватория Event Horizon Telescope, виртуальная радиотарелка размером с Землю, получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.
Обновлено в 09:11
Авто
Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску
Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Общество
Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок
Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Общество
Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят
В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи
Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Авто
Мантуров назвал число заявок на автомобили Aurus
Более 500 заявок поступило на люксовые российские автомобили Aurus.
Обновлено в 07:57
Наука
В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками
В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
Обновлено в 04:47
Общество
Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»
В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.
Обновлено в 08:59