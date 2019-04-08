Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру 08 апреля в 12:06

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Курс доллара снизился до 64,9 рубля

ТАСС03:10

Курс доллара снизился на четыре копейки

News.ruвчера в 03:49

Курс доллара упал ниже 65 рублей

RT на русском08 апреля в 11:40

Курс доллара рухнул ниже 65 рублей

Газета.Ru08 апреля в 12:13

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки, к евро — на 9

Банки.ру08 апреля в 12:29

Курс доллара на Мосбирже вырос на 6 копеек

Известия08 апреля в 04:00

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру08 апреля в 03:13
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Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Обновлено в 08:45
Технологии

Искусственный интеллект обучили языку Дождя и «России-1». Теперь им можно задавать вопросы

Разработчики из компаний ISD group и The App совместно с рекламным агентством «Восход» создали две идентичные системы искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:08
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Футбол

Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»

Руководство футбольного клуба "Химки" назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева.
Обновлено в 07:42
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Авто

Названы самые популярные новые иномарки на рынке России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Космос

«Нибиру находится прямо за Луной»: Астрономы зафиксировали опасное приближение Планеты Х к Земле

Видимо, астрономы зафиксировали опасное приближение Планеты Х к Земле.
Обновлено в 06:26
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество

Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой

Обновлено в 06:52
Спорт

Загитовой посоветовали уйти из спорта

Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Космос

Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах

Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о состоянии болеющего раком мужа

Дизайнер много времени проводит с семьей.
Обновлено в 07:42
Спорт

Миллионер собирается устроить королевскую битву в реальной жизни

Обновлено в 03:32
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Происшествия

«Вон у Пака уже отец умер»: адвокат Кокорина напомнила о карме

Обновлено в 08:42
Космос

Астрономы получили первую фотографию «тени» черной дыры

Обсерватория Event Horizon Telescope, виртуальная радиотарелка размером с Землю, получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.
Обновлено в 09:11
Авто

Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Общество

Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок

Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Происшествия

Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе

Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Общество

Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят

В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.
Обновлено в 00:03
Здоровье

Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи

Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Авто

Мантуров назвал число заявок на автомобили Aurus

Более 500 заявок поступило на люксовые российские автомобили Aurus.
Обновлено в 07:57
Наука

В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками

В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
Обновлено в 04:47
Общество

Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»

В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.
Обновлено в 08:59
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