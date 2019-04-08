Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру 08 апреля в 12:06

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Технологии Искусственный интеллект обучили языку Дождя и «России-1». Теперь им можно задавать вопросы Разработчики из компаний ISD group и The App совместно с рекламным агентством «Восход» создали две идентичные системы искусственного интеллекта.

Футбол Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону» Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».

Футбол Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок» Руководство футбольного клуба "Химки" назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева.

Общество ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

Шоу-бизнес Меган Маркл решила рожать по-королевски По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.

Авто Названы самые популярные новые иномарки на рынке России Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.

Спорт Загитовой посоветовали уйти из спорта Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.

Космос Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.

Политика В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина» Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

Космос Астрономы получили первую фотографию «тени» черной дыры Обсерватория Event Horizon Telescope, виртуальная радиотарелка размером с Землю, получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.

Происшествия Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.

Общество Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.

Политика Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".

Происшествия Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.

Общество Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.

Здоровье Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".

Авто Мантуров назвал число заявок на автомобили Aurus Более 500 заявок поступило на люксовые российские автомобили Aurus.

Наука В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.