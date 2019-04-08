Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру 08 апреля в 12:06

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Курс доллара снизился до 64,9 рубля

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Курс доллара упал ниже 65 рублей

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Курс доллара снизился на четыре копейки

News.ruвчера в 03:49
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Надо брать: Aurus снизит стоимость машин

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
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Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
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Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400

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Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
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Обновлено в 05:41
Общество

Медведев назвал главное качество хорошего начальника

Одна из школьниц Полина Осипова спросила у Медведева, в чем заключается разница между руководителями-мужчинами и руководителями-женщинами и нужно ли их вообще сравнивать.
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Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС).
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