Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру 08 апреля в 12:06
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки, к евро — на 9
Банки.ру08 апреля в 12:29
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Экономика
Оглашение Послания губернатора Иркутской области началось с инцидента
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Обновлено в 02:39
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Состоялся глобальный анонс смартфона Oppo Reno
Как ожидается, глобальный запуск в Европе состоится 24 апреля, хотя точных сроков появления новинки в России пока не называют При этом цены уже известны.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Технологии
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
Обновлено в 05:47
Авто
Надо брать: Aurus снизит стоимость машин
Сегодня в России продавать автомобили премиум-класса Aurus уполномочены два дилера, и оба они находятся в Москве.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Чайка раскритиковал некачественную работу следователей
Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал некачественную работу следователей.
Обновлено в 04:54
Политика
Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400
Обновлено в 05:33
Общество
Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Общество
Медведев назвал главное качество хорошего начальника
Одна из школьниц Полина Осипова спросила у Медведева, в чем заключается разница между руководителями-мужчинами и руководителями-женщинами и нужно ли их вообще сравнивать.
Обновлено в 05:58
Игры
В Rage 2 появится старый знакомый — BFG 9000 из серии DOOM
Обновлено в 04:38
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Политика
Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»
Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС).
Обновлено в 05:53
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
На Калужско-Рижской линии московского метро произошло задымление, повлекшее за собой сбой в движении поездов, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:40
Политика
Украина расширила санкции против России
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Авто
Иностранцы рассказали, что они думают о LADA
Сайт Sputnik Mundo рассказал, что думают боливийцы о LADA на самом деле.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Саратовский учитель оштрафован за ранение школьника на уроке ОБЖ
Установлено, что 4 марта во время урока ОБЖ в одной из школ города вместо утвержденной программы обучения по этому предмету учащиеся в присутствии педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки.
Обновлено в 04:41
Футбол
Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»
Матч "Ахмат" - "Локомотив" пройдет в Грозном 13 апреля, начало - 19:30 мск.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения
Служащие в структурах ФСБ по контракту не смогут выезжать за пределы России без разрешения руководства.
Обновлено в 04:46
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Путин прибыл на Арктический форум в Петербург
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты
Бюджетная зеркалка Canon EOS 250D сможет записывать видео в 4К
Обновлено вчера в 10:39