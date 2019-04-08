Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру вчера в 12:06

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.

Энергетика Путин заявил, что Россию устраивают нынешние цены на нефть Президент России Владимир Путин высказался во время выступления на Международном Арктическом форуме в Петербурге об отношении России к росту цен на нефть.

Армия и оружие На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.

Здоровье Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль "Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".

Политика В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе» Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Культура Объявлен шорт-лист литературной премии «Нацбест» Победитель станет известен 25 мая Организаторы ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер" объявили основных претендентов на ее получение в этом году, пишет РИА Новости.

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Космос В Китае успешно прошли испытания нового беспилотника «Цайхун-4» На северо-западе Китая успешно прошли испытания нового беспилотного летательного аппарата "Цайхун-4" ("Радуга-4").

Авто В Сети появились первые «живые» фотографии самого доступного BMW Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.

Политика Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400 3 апреля Соединённые Штаты призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.

Хоккей Лиана Ганеева: «На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается» На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается, мы спокойно идем дальше. К последующим встречам нужно исправить свои ошибки.

Кино Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.

Происшествия Ингушетия: задержан участник магасского митинга Дугиев В Ингушетии задержан еще один участник магасского митинга 26-27 марта - 25-летний житель аула Кантышево Назрановского района Ибрагим Дугиев.

Происшествия Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.

Политика Мэй и Меркель обсудили отсрочку Brexit Сообщается, что накануне заседания Совета Евросоюза, которое состоятся в среду, Мэй и Меркель обсудили просьбу британского премьера отсрочить Brexit до 30 июня "с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее", передает "Газета.ru".

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Происшествия В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.

Политика Трамп подтвердил планы США ввести пошлины на товары из ЕС «Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд»,— написал господин Трамп.