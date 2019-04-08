Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру вчера в 12:06

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль перешел к снижению к доллару и евро вечером во вторник на развернувшейся вниз нефти и новостях на санкционную тему

Финмаркет12:34

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Дорогая нефть поддержала рубль. Почему изменился курс валют

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Рубль умеренно растет на открытии торгов

Газета.Ru04:07

Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Интерфакс03:26

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:11

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 2 копейки и укреплением к евро — на 7

Банки.ру12:26
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ

Обновлено в 03:45
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В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Футбол

Свидетель рассказал, почему Кокорин ударил стулом Пака

Обновлено в 09:41
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Политика

На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини

Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что в настоящее время «конкуренты используют оружие, которое может атаковать» американские активы в космосе.
Обновлено в 14:34
Экономика

Приток мигрантов в РФ достиг исторического минимума

Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР.
Обновлено в 06:39
Космос

Ученые предложили исследовать фекалии астронавтов на Луне

Известный американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший в 1969 году на поверхность Луны, отреагировал на необычный призыв - вернуть с поверхности спутника фекалии, оставленные там участниками американских экспедиций.
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Роза Сябитова попалась на некачественном фотошопе

Обновлено в 11:27
Экономика

Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардов

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года превысил 25 миллиардов долларов.
Обновлено в 13:35
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обновлено в 04:29
Футбол

СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»

Обновлено в 13:52
Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Оренбургские пограничники позаботились о родившемся на границе малыше

Чего только не происходит на границе.
Обновлено в 14:12
Футбол

Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
Политика

Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала новорожденного сына

Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Рената Литвинова опубликовала «обнаженные» фотографии

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.
Обновлено в 09:00
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