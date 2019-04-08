Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру вчера в 12:06

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Подробнее о событии

Валютные торги в РФ открылись укреплением рубля, евро уходил ниже отметки 73

Банки.ру03:23

Рубль умеренно растет на открытии торгов

Газета.Ru04:07

Курс доллара снизился на четыре копейки

News.ru03:49

Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Интерфакс03:26

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:11

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Дорогая нефть поддержала рубль. Почему изменился курс валют

ТАСС06:30
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Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Общество

В Генпрокуратуре считают «ВКонтакте» причиной 75% дел об экстремизме

Генпрокурор России Юрий Чайка представил доклад Совфеду, в котором говорится, что большая часть дел по экстремизму была возбуждена по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Обновлено в 10:18
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Спорт

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Энергетика

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Политика

Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко признал неудачной идеей свои агитационные плакаты с использованием фотографии российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 10:39
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Обновлено в 06:05
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Третий серийный тяжелый транспортник Ил-76МД-90А передали на покраску

Напомним, что первый серийный транспортник Ил-76МД-90А передали Минобороны РФ на прошлой неделе, 2 апреля.
Обновлено в 03:17
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Авто

Договор купли-продажи автомобилей может стать электронным

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

В Японии пропал с радаров истребитель F-35

Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Киркоров публично оправдался за Пугачеву

Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Политика

В МИД Словении обвинили Хорватию во вмешательстве

Словения отозвала своего посла в Хорватии Смильяну Кнез из-за действий хорватской разведки, которая, предположительно, пыталась оказать давление на словенские СМИ.
Обновлено в 09:30
Политика

Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Политика

Вашингтон предостерег Египет от покупки российских Су-35

В прошлом месяце стало известно, что Египет и Россия подписали контракт на поставку российских истребителей Су-35.
Обновлено в 01:25
Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Школьного учителя на Алтае подозревают в нанесении травмы ученику

По информации местных СМИ, 4 апреля учитель технологии одной из школ Майминского района, заметив плохое поведение ученика на уроке, поднял ребенка за шиворот и отпустил на бетонный пол.
Обновлено в 05:45
Технологии

«ВКонтакте» запустила новый сервис для изучения ПДД

Обновлено в 08:43
Футбол

В Лиге чемпионов стартует раунд четвертьфиналов

Завтра, 10 апреля, первые четвертьфинальные матчи сыграют амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус», а также «Манчестер Юнайтед», на кураже обыгравший «ПСЖ», примет на «Олд Траффорде» испанскую «Барселону».
Обновлено в 09:31
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