Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру вчера в 12:06
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Общество
В Генпрокуратуре считают «ВКонтакте» причиной 75% дел об экстремизме
Генпрокурор России Юрий Чайка представил доклад Совфеду, в котором говорится, что большая часть дел по экстремизму была возбуждена по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Обновлено в 10:18
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Политика
Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко признал неудачной идеей свои агитационные плакаты с использованием фотографии российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 10:39
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Третий серийный тяжелый транспортник Ил-76МД-90А передали на покраску
Напомним, что первый серийный транспортник Ил-76МД-90А передали Минобороны РФ на прошлой неделе, 2 апреля.
Обновлено в 03:17
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Авто
Договор купли-продажи автомобилей может стать электронным
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В Японии пропал с радаров истребитель F-35
Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Киркоров публично оправдался за Пугачеву
Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Политика
В МИД Словении обвинили Хорватию во вмешательстве
Словения отозвала своего посла в Хорватии Смильяну Кнез из-за действий хорватской разведки, которая, предположительно, пыталась оказать давление на словенские СМИ.
Обновлено в 09:30
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Политика
Вашингтон предостерег Египет от покупки российских Су-35
В прошлом месяце стало известно, что Египет и Россия подписали контракт на поставку российских истребителей Су-35.
Обновлено в 01:25
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Школьного учителя на Алтае подозревают в нанесении травмы ученику
По информации местных СМИ, 4 апреля учитель технологии одной из школ Майминского района, заметив плохое поведение ученика на уроке, поднял ребенка за шиворот и отпустил на бетонный пол.
Обновлено в 05:45
Технологии
«ВКонтакте» запустила новый сервис для изучения ПДД
Обновлено в 08:43
Футбол
В Лиге чемпионов стартует раунд четвертьфиналов
Завтра, 10 апреля, первые четвертьфинальные матчи сыграют амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус», а также «Манчестер Юнайтед», на кураже обыгравший «ПСЖ», примет на «Олд Траффорде» испанскую «Барселону».
Обновлено в 09:31