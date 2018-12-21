Финансы
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, передает ТАСС. В последний раз курс доллара данной отметки достигал 12 сентября. Курс евро укрепился до 78,55 руб.
Национальная служба новостейвчера в 12:57
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Финансы
Доллар подорожал до 69 рублей, евро — до 78,5
На пятничных торгах евро вырос примерно на 0,23%, доллар прибавил в цене более чем на 0,85%.
Обновлено в 03:40
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы
Узбекистан нанял банки для дебюта на международном долговом рынке
Полномочия заниматься организацией размещения облигаций получили JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и российский Газпромбанк.
Обновлено вчера в 10:24
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 08:36
Финансы
Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка
В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 03:06
Финансы
В банке Екатеринбурга создали ёлку из $1,2 млн и €1,1 млн
Как уточннили в пресс-службе банка, купюры для создания праздничной новогодней ели были взяты из хранилища кредитной организации.
Обновлено вчера в 07:15
Финансы
Нацбанк: Валовой внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд
Уточняется, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд. — прим. ред.) от МВФ, резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 18:18
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы
Распродажи на рынке США могут продолжиться
После повышения ставки ФРС продажи на рынке США продолжились. Индекс S&P 500 пробил поддержку.
Обновлено вчера в 09:05
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы
Нижегородский кредитный рынок пошел в рост
Нефинансовые организации и индивидуальные предприниматели получили за 10 месяцев 2018 года 730,1 млрд руб. кредитов (+22,1 процента к аналогичному периоду 2017 г.), в том числе объем выдачи малому и среднему бизнесу составил 160,9 млрд руб. (+15,1 процента).
Обновлено в 01:14