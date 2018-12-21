Финансы

Биржевой курс доллара превысил 69 рублей
Национальная служба новостей
вчера в 12:57

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, передает ТАСС. В последний раз курс доллара данной отметки достигал 12 сентября. Курс евро укрепился до 78,55 руб.
Национальная служба новостейвчера в 12:57

Подробнее о событии

Курс доллара достиг 69 рублей впервые с сентября

Коммерсантъвчера в 15:06

Курс доллара на торгах превысил 69 рублей

РЕН ТВвчера в 12:59

Доллар поднялся выше 69 рублей

Взгляд.рувчера в 12:49

Курс доллара превысил 69 рублей

ТАССвчера в 12:33

Курс доллара превысил 69 рублей

RT на русскомвчера в 12:55

Биржевой курс доллара превысил 69 рублей

Национальная служба новостейвчера в 12:57

Курс евро впервые с 24 сентября превысил 78 рублей

Life.ru20 декабря в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы

Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации

Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Финансы

Доллар подорожал до 69 рублей, евро — до 78,5

На пятничных торгах евро вырос примерно на 0,23%, доллар прибавил в цене более чем на 0,85%.
Обновлено в 03:40
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы

Узбекистан нанял банки для дебюта на международном долговом рынке

Полномочия заниматься организацией размещения облигаций получили JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и российский Газпромбанк.
Обновлено вчера в 10:24
Финансы

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 08:36
Финансы

Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка

В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы

Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 03:06
Финансы

В банке Екатеринбурга создали ёлку из $1,2 млн и €1,1 млн

Как уточннили в пресс-службе банка, купюры для создания праздничной новогодней ели были взяты из хранилища кредитной организации.
Обновлено вчера в 07:15
Финансы

Нацбанк: Валовой внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд

Уточняется, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд. — прим. ред.) от МВФ, резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 18:18
Финансы

Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы

Распродажи на рынке США могут продолжиться

После повышения ставки ФРС продажи на рынке США продолжились. Индекс S&P 500 пробил поддержку.
Обновлено вчера в 09:05
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

Нижегородский кредитный рынок пошел в рост

Нефинансовые организации и индивидуальные предприниматели получили за 10 месяцев 2018 года 730,1 млрд руб. кредитов (+22,1 процента к аналогичному периоду 2017 г.), в том числе объем выдачи малому и среднему бизнесу составил 160,9 млрд руб. (+15,1 процента).
Обновлено в 01:14
ещё по теме
Главное