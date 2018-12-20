Финансы

Биржевой курс доллара превысил 69 рублей
Национальная служба новостей
вчера в 12:57

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, передает ТАСС. В последний раз курс доллара данной отметки достигал 12 сентября. Курс евро укрепился до 78,55 руб.
Национальная служба новостейвчера в 12:57

Подробнее о событии

Курс доллара достиг 69 рублей впервые с сентября

Коммерсантъвчера в 15:06

Курс доллара достиг отметки 69 рублей

Интерфаксвчера в 15:15

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

News.ruвчера в 13:12

Доллар поднялся выше 69 рублей

Взгляд.рувчера в 12:49

Курс доллара превысил 69 рублей

ТАССвчера в 12:33

Курс доллара превысил 69 рублей

RT на русскомвчера в 12:55

Доллар после окончания основной сессии доходил до 69 рублей

Банки.рувчера в 13:11
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Финансы

Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации

Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Финансы

Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе

Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено в 17:00
Финансы

Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар

Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.
Обновлено в 02:02
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы

В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Украина получила первый транш от МВФ по новой программе

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено вчера в 03:47
Финансы

STOCKS-Акции РФ продолжают снижаться вслед за внешними рынками

"Следующая неделя, вероятно, будет отмечена снижением торговой активности на рынках в связи с празднованием католического Рождества", - считает Поддубский.
Обновлено вчера в 06:15
Финансы

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 08:36
Финансы

«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено вчера в 08:00
Финансы

Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 03:06
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку

20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.
Обновлено вчера в 03:08
Финансы

Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
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