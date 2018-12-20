Финансы

Биржевой курс доллара превысил 69 рублей
Национальная служба новостей
21 декабря в 12:57

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, передает ТАСС. В последний раз курс доллара данной отметки достигал 12 сентября. Курс евро укрепился до 78,55 руб.
Национальная служба новостей21 декабря в 12:57

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Курс доллара достиг 69 рублей впервые с сентября

Коммерсантъ21 декабря в 15:06

Курс доллара достиг отметки 69 рублей

Интерфакс21 декабря в 15:15

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

News.ru21 декабря в 13:12

Доллар поднялся выше 69 рублей

Взгляд.ру21 декабря в 12:49

Курс доллара превысил 69 рублей

ТАСС21 декабря в 12:33

Курс доллара превысил 69 рублей

RT на русском21 декабря в 12:55

Доллар после окончания основной сессии доходил до 69 рублей

Банки.ру21 декабря в 13:11
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Финансы

Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации

Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Финансы

Экономисты рассчитали валютные курсы на новогодние праздники

Экономисты рассчитали приблизительный курс доллара и евро на январские праздники.
Обновлено в 01:59
Финансы

Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе

Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы

ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов

Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы

МВФ перечислил Украине первый транш по новой программе

По новому соглашению с МВФ в рамках программы stand-by Киеву было переведено 1,4 млрд долларов, что позволило увеличить международные резервы до 20,1 млрд долларов, подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.
Обновлено 21 декабря в 04:56
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,4%

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющейся негативной динамики мировых фондовых площадок и упавшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,4%.
Обновлено 21 декабря в 02:17
Финансы

Рубль вошел в пятерку наиболее подешевевших валют в этом году

Рубль потерял почти 13% в цене и вошел в пятерку наиболее подешевевших валют.
Обновлено 20 декабря в 14:55
Финансы

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы

В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы

«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы

Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено 21 декабря в 03:06
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы

Решение ФРС по ставке не стимулирует рост курса доллара

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара продолжает снижаться, японская иена дорожает практически ко всем мировым валютам, поскольку решения Федеральной резервной системы США и заявления ее председателя Джерома Пауэлла подстегнули опасения, связанные с ослаблением роста мировой экономики.
Обновлено 20 декабря в 01:44
Финансы

Узбекистан нанял банки для дебюта на международном долговом рынке

Полномочия заниматься организацией размещения облигаций получили JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и российский Газпромбанк.
Обновлено 21 декабря в 10:24
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