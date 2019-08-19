Финансы
Курс доллара преодолел отметку в 67 рублейНаш Брянск.Ru вчера в 08:12
Торги на Московской бирже проходят не в пользу российской валюты. Как сообщается, курс доллара прыгнул на 1,04% и достиг 67,02 рубля.
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Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:27
Автоспорт
Фернандо Алонсо выступит в Дакаре в 2020 году
Обновлено вчера в 06:39
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Кино
Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»
Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Транспорт
В Минэкономики вступились за частные камеры
Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено вчера в 16:24
Гаджеты
Apple объявил о запуске Apple TV+ в ноябре этого года
Пока Apple не объявила цены на Apple TV+, но Bloomberg, ссылаясь на свои источники среди тестировщиков сервиса, называет стоимость подписки $ 9,99 в месяц.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Убившего свою семью подростка похоронили отдельно от родственников
Подростка, подозреваемого в убийстве, похоронили вчера отдельно от родственников в Карсунском районе, сообщает РБК.
Обновлено в 01:15
Космос
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Крупная партия современного высокоточного медицинского оборудования поступит в этом году в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу.
Обновлено в 05:50
Общество
Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году
В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq заслужил звание бестселлера концерна
За второй месяц лета официальным дилерам Skoda в Поднебесной удалось реализовать 5,5 тысячи таких автомобилей.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия
Два украинских моряка насмерть отравились спиртом в Черном море
Экипаж танкера «Магус» отравился метиловым спиртом, находясь на борту судна недалеко от порта Тамань.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге
Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Обновлено в 06:10
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57