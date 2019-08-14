Финансы

Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с маяБанки.ру вчера в 11:36

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года. По состоянию на 18:16 мск котировки американской валюты повысились на 1,1 рубля до 66,03 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль продолжает слабеть на фоне дешевеющей нефти

Эхо Москвы07:07

Курс доллара превысил 66 рублей

ТАССвчера в 11:54

Курс доллара впервые с начала мая превысил 66 руб

РБКвчера в 11:47

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Газета.Ruвчера в 11:32

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новостивчера в 11:20

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

RT на русскомвчера в 11:19

Курс доллара США поднялся выше 66 рублей впервые с 3 мая

Интерфаксвчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей

Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Обновлено в 10:38
Технологии

Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента

Создание единого поставщика телеконтента решит, по замыслу депутатов, проблему пиратства и позволит вещателям больше зарабатывать на своих программах при их просмотре в Сети.
Обновлено в 09:02
Политика

Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа

Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье

Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Обновлено в 11:38
Авто

Jaguar попросил изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в Жуковском

Обновлено в 01:16
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество

Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено в 10:30
Футбол

Дзюба составил сборную своей мечты

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба составил футбольную сборную своей мечты.
Обновлено в 11:02
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто

Обновлено 13 августа в 19:56
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Политика

Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге

Обновлено в 08:53
Общество

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Общество

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.
Обновлено в 09:08
Футбол

Михайличенко возглавил киевское «Динамо»

Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Общество

В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Кино

Моддер заменил лицо Геральта в The Witcher 3 на лицо Генри Кавилла

Обновлено в 04:49
Авто

Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное