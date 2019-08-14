Финансы
Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с маяБанки.ру вчера в 11:36
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года. По состоянию на 18:16 мск котировки американской валюты повысились на 1,1 рубля до 66,03 рубля.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика
Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
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Обновлено в 10:59
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
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Технологии
Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента
Создание единого поставщика телеконтента решит, по замыслу депутатов, проблему пиратства и позволит вещателям больше зарабатывать на своих программах при их просмотре в Сети.
Обновлено в 09:02
Политика
Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа
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Происшествия
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Общество
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
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Обновлено в 01:38
Общество
Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа
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Происшествия
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Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Футбол
Дзюба составил сборную своей мечты
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба составил футбольную сборную своей мечты.
Обновлено в 11:02
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
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Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Обновлено в 08:53
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.
Обновлено в 09:08
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
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Обновлено в 09:02
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
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В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36