Финансы
Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублейПолит.ру вчера в 12:11
Как уточняется, на Московской бирже американская валюта подорожала до 66,02 рубля, курс евро — до 73,60 рубля. При этом, в ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — это максимум с 3 мая.
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Политика
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В помещениях, которые будут оснащены новой техникой, заканчивается ремонт.
Обновлено вчера в 09:08
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Суд разрешил судну Open Arms c мигрантами зайти в итальянские воды
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Обновлено в 01:30
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
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