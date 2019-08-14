Финансы
Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с маяБанки.ру вчера в 11:36
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года. По состоянию на 18:16 мск котировки американской валюты повысились на 1,1 рубля до 66,03 рубля.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
ФБК оценивает недвижимость в 95 млн рублей. Кроме этого в доме Шапошникову принадлежит подземный гараж за 1,5 млн рублей.
Обновлено в 11:22
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Момент попадания птиц в двигатель Airbus попал на видео
Короткое видео, запечатлевшее момент попадания птиц в двигатель Airbus A321 "Уральских авиалиний", выложили в Сеть.
Обновлено в 04:26
Интернет
Опасная уязвимость обнаружена в «Антивирусе Касперского»
Профильные эксперты одного из немецких изданий обнаружили в антивирусной программе, предложенной «Лабораторией Касперского», опасную уязвимость.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
При техосмотре заставят проверять работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Процедуру проверки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во время техосмотра уже разработал Сколковский институт науки и технологий.
Обновлено в 05:34
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад
Лайнер А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за того, что сразу после вылета из аэропорта Жуковский произошло столкновение со стаей чаек, произошел сбой в работе двигателей.
Обновлено в 11:00
Технологии
Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента
Создание единого поставщика телеконтента решит, по замыслу депутатов, проблему пиратства и позволит вещателям больше зарабатывать на своих программах при их просмотре в Сети.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден.
Обновлено в 09:27
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Экономика
В РФ сжимается рынок инвестиционного страхования жизни
В РФ упала доля инвестиционного страхования жизни в совокупных сборах страховщиков.
Обновлено в 04:37
Экономика
В Татарстане построят распределительный центр Wildberries за ₽5 млрд
Комплекс введут в эксплуатацию в 2020 году. Инвестиции Wildberries в строительство центра — 5 млрд рублей.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
Погба все еще надеется на переход в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба все еще надеется перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca.
Обновлено в 11:45
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1
Обновлено в 11:23
Общество
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Гаджеты
В сеть попали характеристики iPhone 11
Обновлено в 06:39