Финансы

Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с маяБанки.ру вчера в 11:36

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года. По состоянию на 18:16 мск котировки американской валюты повысились на 1,1 рубля до 66,03 рубля.
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Курс доллара превысил 66 рублей

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