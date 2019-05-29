Финансы

Биржевой курс доллара превысил 65 рублейБанки.ру 04:57

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 29 мая, превысил 65 рублей впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра", по данным на 11:39 мск, прибавил 30 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 65,015 рубля.
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Доллар и евро выросли на полрубля

Коммерсантъ09:30

Как могут измениться курсы доллара США и евро летом

RT на русском07:32

Курс доллара превысил 65 рублей

Российская газета05:04

Курс доллара впервые с 14 мая превысил 65 рублей

Life.ru05:11

Доллар подорожал до 65 рублей

Московский Комсомолец05:06

Курс доллара превысил 65 руб

РБК06:08

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС04:57
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Культура

Третьяковка откроет первую выставку в бывшем пространстве ЦДХ 21 июня

Обновлено в 08:29
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
Общество

В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Политика

Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

Отчет американского Министерства финансов, в котором санкции в отношении Дерипаски обосновывались тем, что он якобы действовал «в интересах» российского лидера, ранее был опубликован на сайте бизнесмена.
Обновлено в 13:51
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль ВМС Украины

В Киеве на судоверфи судостроительного завода «Кузня на Рибальскому» загорелся корабль Военно-морских сил Украины.
Обновлено в 08:05
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В ЕС призвали Сирию и гаранты «Астаны» защитить население в Идлибе

Евросоюз призывает власти Сирии, а также Россию, Иран и Турцию защитить мирных граждан в Идлибе.
Обновлено в 15:07
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей

Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Футбол

Челси — Арсенал 4:1 (2-й тайм)

Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Космос

В недавнем прошлом Плутон был «живой планетой», считают астрономы

Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено в 15:17
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 17,59 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 17,59 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:39
Музыка

Замглавы Минобороны: ансамбли ВС используют современный репертуар для контакта с молодежью

Замминистра отметил, что большое число молодых людей и среди гражданских лиц, приходящих на выступления ансамблей ВС РФ, и среди военных, для которых артисты выступают в том числе во время командировок и учений.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

Обновлено в 11:40
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

Обновлено в 15:44
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