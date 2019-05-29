Финансы
Курс российского рубля подешевел к доллару и евро на 50 копеекОбщая газета.RU вчера в 17:18
Курс российской валюты в ходе торгов на Московской бирже 29 мая опустился почти на полрубля к основным мировым валютам. Американский доллар подорожал до 65,25 рубля, прибавив 53 копейки. Курс евро повысился на 55 копеек до 72,79 рублей.
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