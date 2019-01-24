Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей, евро — ниже 75Росбалт 04:00
Российская нацвалюта продолжает укрепляться к доллару США и евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже, причем курс американской валюты впервые с 7 декабря 2018 года опустился ниже 66 рублей, а курс единой европейской валюты ушел ниже 75 рублей впервые с 14 декабря прошлого года.
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Наука
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Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
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Политика
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Обновлено в 09:37
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Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены
Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Четвертый участник нападения на полицейских в Нальчике умер в больнице
Четвертый участник нападения на наряд ДПС в Нальчике скончался в больнице, сообщил РИА Новости в республиканской больнице.
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Технологии
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Авто
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Авто
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Обновлено в 10:14
Авто
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Политика
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Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
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Обновлено в 06:35
Политика
Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна
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Происшествия
В Москве четверо пострадали в ДТП с участием «скорой» и такси
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Обновлено в 16:40
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт
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Авто
Могут самовозгораться: в Kia и Hyundai нашли опасный изъян
Специалисты американского института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) определили, какие именно модели автомобилей южно-корейского автопрома имеют наибольший риск возгорания.
Обновлено в 15:15
Космос
Ученые назвали причину появления жизни на Земле
Обновлено в 04:22
Политика
Две минуты до полуночи: «Часы Судного дня» не стали переводить
Стрелки символических Часов Судного дня, продолжили показывать 23:58, как и в прошлом году.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Суд оправдал всех фигурантов «макового дела»
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела о контрабанде пищевого мака, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
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Политика
Карлос Гон ушел с поста руководителя Renault
Руководитель и исполнительный директор Renault Карлос Гон покинул свой пост после серии обвинений в финансовых махинациях, предъявленных ему со стороны Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 03:01
Наука
Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты
Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
В России представили новый пистолет на смену «Макарову»
В России представили новый пистолет.
Обновлено в 09:25
Кино
Николас Кейдж снимется в экранизации рассказа Лавкрафта
Обновлено в 08:28
Происшествия
Из Государственного исторического музея украли старинную икону
В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:41
Общество
Специалисты Роскачества проверили средства для мытья посуды
Обновлено в 07:15