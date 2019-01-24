Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей, евро — ниже 75Росбалт вчера в 04:00

Российская нацвалюта продолжает укрепляться к доллару США и евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже, причем курс американской валюты впервые с 7 декабря 2018 года опустился ниже 66 рублей, а курс единой европейской валюты ушел ниже 75 рублей впервые с 14 декабря прошлого года.
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