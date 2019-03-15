Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублейБанки.ру вчера в 14:50

Курс доллара уже после окончания основной валютной сессии опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Иностранные инвесторы решили заработать на российских гособлигациях

Коммерсантъвчера в 19:17

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября

Интерфаксвчера в 12:49

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

ТАССвчера в 12:43

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

РИА Новостивчера в 12:44

Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с октября 2018 года

РБКвчера в 12:54

Курс доллара обновил октябрьский минимум

Газета.Ruвчера в 11:44

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Известиявчера в 11:23
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Происшествия

Видео с пролетающим метеоритом над Красноярском появилось в сети

Обновлено в 06:25
Политика

Протестующие в Киеве закидали полицейских плюшевыми свиньями

Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Спорт

Россиянки стали пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Женская сборная Норвегии завоевала золотые медали в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, команда России заняла пятое место.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Париже акция «желтых жилетов» переросла в столкновения с полицией

Обновлено в 10:21
Общество

В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Минске на стройке нашли советскую авиабомбу

Обновлено в 09:41
Интернет

В Telegram произошел технический сбой

В Telegram произошел сбой в работе, сообщается 16 марта на официальной странице мессенджера в Twitter.
Обновлено в 10:28
Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Кино

Сиделка Михаила Кокшенова рассказала о его состоянии

Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина.
Обновлено в 09:35
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Политика

Порошенко пообещал ежемесячное улучшение жизни на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что начиная с 2019 года каждый житель страны ежемесячно будет чувствовать улучшение жизни.
Обновлено в 09:58
Спорт

Определились соперники сборной России на Кубке мира по баскетболу

Жеребьевка Кубка мира по баскетболу прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик США подлетел к границе России

Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границе России в районе Калининградской области.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Песков не исключил встречи Путина с Мариани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
Обновлено в 09:47
Спорт

Бабиков стал победителем общего зачета Кубка IBU в спринте

Обновлено в 07:59
Футбол

ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ

Обновлено в 09:15
Хоккей

«Барыс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Обновлено в 10:10
Футбол

«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.
Обновлено в 10:11
Здоровье

Что такое красная волчанка: почему впала в кому Юлия Началова

Волчанка поражает соединительную ткань и сосуды.
Обновлено 14 марта в 12:19
Кино

В третьем сезоне нового «Простоквашино» появится няня Веры Павловны

Мультфильм идет циклами по десять серий. И в третьей десятке появится няня, которая приедет смотреть за Верой Павловной.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

«Ювентус» огласил заявку на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Дженоа».
Обновлено в 09:29
Политика

Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Интернет

«Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура»

Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Критиков Порошенко не пустили на его выступление

Стражи порядка не пропустили активистов, которые критикуют политику действующего главы Украины Петра Порошенко, на его выступление в Закарпатской области.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

В свердловском обкоме КПРФ подрались коммунисты с комсомольцами

Молодые коммунисты обвинили областное руководство партии в коррупции. На заседании Свердловского обкома КПРФ разразился громкий скандал.
Обновлено в 08:39
Политика

Евродепутат назвал инструменты борьбы ЕС с «Северным потоком – 2»

Евродепутат от ФРГ Манфред Вебер, претендующий на должность руководителя Еврокомиссии, в интервью польскому Newsweek заявил об имеющихся у Европейского союза инструментах для борьбы с российским проектом «Северный поток – 2».
Обновлено в 10:23
Экономика

Россиян предупредили о подорожании хлеба

«На хлеб из пшеничной муки высшего сорта [цены] остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 процента», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 04:01
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