Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с 25 мартаБанки.ру 04:48

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов среды опустился ниже 64 рублей впервые с 25 марта 2019 года.
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Курс доллара впервые за месяц опустился ниже 64 рублей

ФАН04:37

Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта

Интерфакс03:34

Курс доллара упал ниже 64 рублей

Life.ru03:14

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

ТАСС03:20

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Газета.Ru03:14

Доллар подешевел на 11 копеек

Московский Комсомолец03:22

Рубль растёт к доллару в ходе торгов

RT на русском03:02
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Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

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Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
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Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

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Обновлено в 15:04
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Депутаты Госдумы России 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны; документ предполагает изоляцию российского сегмента интернета, сообщает «Медуза».
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
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Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

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Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
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Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.
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Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение

Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
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Американский журнал Time опубликовал список 100 наивлиятельнейших людей мира. В него были включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Обновлено в 10:44
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 04:25
Политика

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Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

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Суд продлил арест задержанным украинским морякам

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Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
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Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57
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Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
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Путин опроверг информацию о встрече «нормандской четверки» в июне

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего неизвестно о проведении в июне встречи нормандской четверки.
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Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
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Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)

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Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

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«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
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Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
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