Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с 25 мартаБанки.ру 04:48

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов среды опустился ниже 64 рублей впервые с 25 марта 2019 года.

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с 25 марта

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