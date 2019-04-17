Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро подрастаетРосбалт 03:51

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеснила доллару США, но проиграла евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,99 рубля.

Наука Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Авто Определен лучший автомобиль 2019 года Среди люксовых автомобилей лучшим в 2019 году признан немецкий Audi A7.

Армия и оружие Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

Футбол Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Экономика Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.

Кино Ален Делон получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля Актера наградят "за выдающуюся карьеру в кинематографе" Французский актер Ален Делон будет награжден "Золотой пальмовой ветвью" международного Каннского кинофестиваля, сообщает ТАСС.

Происшествия В Португалии перевернулся туристический автобус, сообщили СМИ Туристический автобус перевернулся на острове Мадейра в Португалии, есть пострадавшие, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник в спасательной службе.

Происшествия Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.

Армия и оружие СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Экономика Московская биржа рассказала о 50%-ном росте числа новых инвесторов Более 300 000 новых инвесторов — физических лиц пришло на российский биржевой рынок с начала года, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Московской биржи» Александра Афанасьева.

Происшествия В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.

Политика Медведев: белорусским друзьям передали предложения по интеграции Дмитрий Медведев рассказал депутатам о предложениях по интеграции России и Белоруссии.

Авто Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Экономика Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ» Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Происшествия Шестун потерял сознание во время следственных действий Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.

Происшествия Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.

Общество В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Происшествия Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.

Происшествия В Польше загорелся грузовик американских военных В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие Британия перебросила к России ударные вертолеты и солдат Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache и больше сотни военнослужащих.