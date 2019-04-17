Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро подрастаетРосбалт 03:51
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеснила доллару США, но проиграла евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,99 рубля.
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Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
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Технологии
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Армия и оружие
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В Польше загорелся грузовик американских военных
В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
Обновлено в 12:54