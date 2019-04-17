Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро подрастаетРосбалт 03:51

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеснила доллару США, но проиграла евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,99 рубля.
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