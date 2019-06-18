Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 11:27
Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.
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Общество
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Обновлено в 22:00
Политика
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Энергетика
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Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
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Обновлено в 20:49
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
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Политика
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
В 2020–2021 году Россия планирует поставить в США десять самолётов-амфибий Бе-200.
Обновлено в 03:52
Происшествия
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Десять человек были задержаны испанскими правоохранительными органами по подозрению в финансировании террористических группировок в Сирии и отмыванию денег, сообщает пресс-служба МВД Испании.
Обновлено в 18:46
Общество
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Обновлено в 14:11
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В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Происшествия
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Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
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Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
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Экономика
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Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
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Костюм Карди Би треснул во время выступления
По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
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Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
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