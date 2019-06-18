Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27

Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.
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Курс евро опустился ниже 71 рубля

Российская газета12:25

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русском18 июня в 09:52

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

ТАСС10:09

Курс евро опустился ниже 71 рубля

Банки.ру11:58

Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 руб

РБК18 июня в 10:08

Российская нацвалюта дорожает, курс доллара упал ниже 63 рублей

Росбалт10:33

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Интерфакс18 июня в 04:48
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

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Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

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Политика

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Экономика

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Обновлено в 05:45
Недвижимость

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Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой Процентная ставка составляет 5,49% годовых.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
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Обновлено вчера в 12:56
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

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Политика

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Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
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На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата

Обновлено в 08:49
Общество

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Выполнить форму: чем примечательна выставка «Ле-Бурже-2019»

В Париже близится к завершению 53-й авиасалон «Ле-Бурже», и события уже закончившихся бизнес-дней мероприятия позволяют говорить о наличии признаков серьезных предстоящих перемен в мировой авиационной промышленности, структура которой к 2030 году может оказаться совсем иной, чем мы наблюдаем сейчас, перед 2020-м.
Обновлено в 17:02
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Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Политика

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
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Греческие археологи нашли в море артефакты времен битвы при Саламине

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Обновлено 18 июня в 06:00
Происшествия

Ритуальный цех охвачен огнем под Екатеринбургом

По данным РЕН ТВ, пожар распространился по зданию, в котором находится магазин ритуальных услуг и цех, в котором производят памятники.
Обновлено в 17:20
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Выпрямление характера. Любовь к себе — это скелет человека

Есть такое выражение: «Человек уходит из жизни».
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Политика

КС Украины подтвердил законность указа Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов 21 июля.
Обновлено в 12:21
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
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На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
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В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

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Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
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Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
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Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
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Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
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Авто

Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
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