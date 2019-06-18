Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27
Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфакс18 июня в 04:48
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