Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27

Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72

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