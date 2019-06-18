Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27

Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.
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Курс евро опустился ниже 71 рубля

Российская газета12:25

Российская нацвалюта дорожает, курс доллара упал ниже 63 рублей

Росбалт10:33

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Интерфакс18 июня в 04:48

Курс евро опустился ниже 71 рубля

Банки.ру11:58

Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 руб

РБК18 июня в 10:08

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русском18 июня в 09:52

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

ТАСС10:09
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Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента.
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Обновлено в 15:03
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С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье

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Обновлено в 02:45
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После прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации с ЖК «Новокосино-2».
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Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
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Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
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РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
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Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
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Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
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Финансы

Доллар и евро обновляют минимумы

Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$.
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Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

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Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
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