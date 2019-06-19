Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда вчера в 10:44
Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфаксвчера в 04:48
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Хоккей
Хоккеист Якупов подписал новый контракт со СКА
Обновлено в 11:29
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Наука
Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных
В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.
Обновлено 17 июня в 06:44
Политика
Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Авто
В семействе BMW восьмой серии вышел Gran Coupe
Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:32
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Футбол
Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»
Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Политика
Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Обновлено в 12:50
Авто
Volvo повысит цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля
С 1 июля 2019 года компания Volvo повысит рекомендованные розничные цены на все дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 12:29
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Обновлено в 11:56
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено в 03:31
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала шикарный вид из квартиры в Майами
Исполнительница разместила два небольших видео, демонстрирующих шикарный вид с ее балкона.
Обновлено в 12:50
Политика
Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе
Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Авто
Представлен семиместный микровэн Renault Triber
В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.
Обновлено в 12:14
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Авто
Skoda вывела на тесты обновленный кроссовер Skoda Kodiaq
По предварительным данным, обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, который уже сфотографировали на тестах, будет представлен в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 09:10
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25