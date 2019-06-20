Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27

Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72

Происшествия В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося 60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.

Политика Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.

Общество Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.

Экономика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в РФ В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.

Происшествия Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».

Происшествия Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.

Общество Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Армия и оружие На Северном флоте проведены комплексные противолодочные учения В Баренцевом море завершены комплексные учения противолодочных сил Северного флота по обнаружению подводной лодки условного противника, слежению за ней и её вытеснению.

Наука По атомному радио впервые в истории передали музыку Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Политика На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.

Экономика Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».

Футбол СМИ: «Фиорентина» хочет вернуть Борху Валеро Полузащитник "Интера" Борха Валеро входит в сферу интересов "Фиорентину", сообщают итальянские СМИ.

Гаджеты «Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.

Происшествия В ДТП в Красноярском крае погибли три человека Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.