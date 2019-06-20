Финансы

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27

Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.
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Курс евро опустился ниже 71 рубля

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20 июня. Главное за минуту: президент объяснил падение доходов россиян, рубль штурмует многомесячные максимумы

Банки.рувчера в 13:00

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русском18 июня в 09:52

Курс евро падением ниже 71,4 рубля обновил минимум года

Экономика сегоднявчера в 08:12

Доллар впервые с 24 апреля опустился ниже 64 руб

Финмаркет18 июня в 10:12

Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 руб

РБК18 июня в 10:08

Курс евро опустился ниже 71 рубля

ТАССвчера в 12:00
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В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
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В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии

Обновлено вчера в 14:19
Политика

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Общество

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Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
Обновлено вчера в 06:47
Общество

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Обновлено вчера в 08:29
Экономика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

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Обновлено вчера в 17:02
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В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле

Обновлено вчера в 21:16
Наука

Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

На Северном флоте проведены комплексные противолодочные учения

В Баренцевом море завершены комплексные учения противолодочных сил Северного флота по обнаружению подводной лодки условного противника, слежению за ней и её вытеснению.
Обновлено вчера в 02:24
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Армия и оружие

Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушного пространства

Обновлено вчера в 03:43
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
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Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой

Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика

Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва

Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

СМИ: «Фиорентина» хочет вернуть Борху Валеро

Полузащитник "Интера" Борха Валеро входит в сферу интересов "Фиорентину", сообщают итальянские СМИ.
Обновлено вчера в 23:13
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«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом

В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.
Обновлено в 01:02
Политика

Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
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Космос

Ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС

Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

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