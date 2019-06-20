Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27
Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.
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Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
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Политика
В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии
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Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
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Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области
Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
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Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
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Экономика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
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Обновлено вчера в 17:02
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Назван самый смертельный вид рака в РФ
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Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука
Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 17:47
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Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
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Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
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«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле
Обновлено вчера в 21:16
Наука
Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
На Северном флоте проведены комплексные противолодочные учения
В Баренцевом море завершены комплексные учения противолодочных сил Северного флота по обнаружению подводной лодки условного противника, слежению за ней и её вытеснению.
Обновлено вчера в 02:24
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Армия и оружие
Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушного пространства
Обновлено вчера в 03:43
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
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Обновлено вчера в 11:10
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика
Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва
Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
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Футбол
СМИ: «Фиорентина» хочет вернуть Борху Валеро
Полузащитник "Интера" Борха Валеро входит в сферу интересов "Фиорентину", сообщают итальянские СМИ.
Обновлено вчера в 23:13
Гаджеты
«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом
В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.
Обновлено в 01:02
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 15:06
Космос
Ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Космос
NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму
Обновлено вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына
Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
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