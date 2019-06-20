Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72Росбалт 18 июня в 11:27

Российская нацвалюта, в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слабевшая к доллару США и евро, перешла во вторник днем в «зеленую зону», а курс американской валюты впервые с 24 апреля 2019 года опустился ниже 64 рублей.

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72

Гаджеты Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, потому что их аккумуляторы могут перегреваться и создавать угрозу безопасности, сообщается на сайте компании.

Происшествия Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро Пожар в магазине ритуальных услуг потушен на площади 400 квадратных метров в городе Сысерть на юге Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.

Политика Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.

Транспорт В России введут новый штраф для водителей В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Кино Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.

Политика Путин рассказал о склонностях Кудрина В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Интернет Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экосистемы мобильных сервисов компании, магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен за пределами Китая в 2018 г. На сегодняшний день мобильными сервисами Huawei пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.

Общество Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.

Происшествия Американского студента похитили в Мексике В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Технологии Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.

Финансы Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого года Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года. Курс доллара упал на 66 копеек, до 63,13 рубля до уровня начала августа 2018 года.

Политика В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.