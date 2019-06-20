Финансы
Курс доллара обновил минимум годаRT на русском 03:03
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Общество
В Липецке падает качество питьевой воды
Качество питьевой воды находится под постоянным контролем горсовета.
Обновлено в 03:33
Политика
Рада Украины осудила слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Слова поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России по случаю возвращения прав РФ в ПАСЕ возмутили заместителя председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко, передает ФАН.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 04:22
Политика
На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом
На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Политика
Путин назвал конечную цель нацпроектов
В мае российский лидер потребовал сократить количество переносов контрольных сроков реализации нацпроектов.
Обновлено в 05:17
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Авто
Милиционерам Белоруссии запретили пользоваться российскими машинами
Милиционерам Минска, Белоруссии запретили использовать российские автомобили, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:29
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Транспорт
В Московском метро открылись четыре новые станции
Обновлено в 05:21
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска
Белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вслед за косатками начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:59
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов считает, что его сын, Бари Алибасов-младший, заработал на скандале вокруг его отравления, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 02:46
Культура
Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Где челябинцы могут смотреть прямую линию с Владимиром Путиным
В прошлом году длительной прямой линии составила четыре с половиной часа. Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.
Обновлено в 01:57
Политика
Бывший глава Интерпола признался в получении взяток
Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Авто
В линейке УАЗ появится новая «семейная» модель
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер пассажир
В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Минздрав: сегодня в Саратовской области не хватает 1848 врачей
"Дефицит врачей, рассчитанный по методике Минздрава РФ, в 2018 году составил 1848 человек, средних медработников - 1686 человек", - признала министр, однако сообщила, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе реализуется программа целевой подготовки специалистов.
Обновлено в 03:14
Общество
В Бельгии решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте
Конституционный суд (КС) Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина», говорится в постановлении КС по закону о трансгендерах.
Обновлено в 04:06
Футбол
Левандовски: «Немецкие игроки „Баварии“ с нетерпением ждут Сане»
Немецкие игроки "Баварии" с нетерпением ждут подписания Сане, но нужно подождать и посмотреть, что будет дальше.
Обновлено вчера в 16:23
Культура
«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05