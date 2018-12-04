Экономика
Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами
Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктамиРБК01:02
Биржа начала проверять трейдеров, после того как вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с нефтяниками и независимыми участниками рынка топлива 27 ноября попросил выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок.
РБК01:02
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с чего всё началось
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами лишила три компании доступа к торгам бензином и дизелем. Об этом рассказал официальный представитель биржи.РБК01:02
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Петербургская товарно-сырьевая биржа отстранила от участия в торгах нефтепродуктами трех трейдеров
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:17
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Экономика
Законопроект о ежегодном повышении МРОТ прошел в Госдуме второе чтение
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.
Обновлено в 04:22
Экономика
Конфискация имущества оказалась убыточной для государства
Пресс-служба Росимущества сообщила РБК, что в течение нескольких лет (до 2017 года) порядок реализации конфиската отсутствовал и изъятое имущество можно было направлять только на утилизацию или уничтожение.
Обновлено в 04:14
Экономика
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
Обеспокоенность ведущих экономик мира в связи с глобальным потеплением может привести к введению глобального транспортного налога, который будет включаться в том числе и в стоимость авиабилетов.
Обновлено в 03:52
Экономика
«Ведомости»: в России могут измениться требования к составу пива
"Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это", - пояснил изданию человек, знакомый с позицией Минфина.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Эмоции после G20 прошли, оптимизм утих. Рынок начнет день нейтрально
Рынок, по мнению аналитиков инвестиционной группы «Атон» и экспертов «БКС Экспресс», откроется на уровне вчерашнего закрытия.
Обновлено в 03:49
Политика
Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго
Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 03:57
Недвижимость
Квартиры в домах под реновацию подорожали на 20% за два года
Если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось около 1,8 тыс. квартир, то осенью 2018-го — 0,4 тыс. В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации Если говорить о влиянии программы на рынок аренды, то оно невелико.
Обновлено в 03:20
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 04:14
Экономика
Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства
Формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019–2020 годах, следует из предложенных правительством поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
Обновлено в 04:13
Экономика
В Роструде рассказали о проблемах с задержками зарплаты
3,2 миллиарда рублей задолжали работодатели 46,7 тысячи работникам. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 03:59
Экономика
Проект свердловского бюджета на 2019 год принят в третьем чтении
Свердловское Законодательное собрание приняло проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы.
Обновлено в 04:13
Экономика
России предсказали снижение объемов ввода жилья в 2018 году
Объем ввода жилой недвижимости в 2018 году составит порядка 77,5 млн кв. м. По итогам 2017 года этот показатель достиг 78,6 кв. м, а в 2016-м — 80,2 млн «квадратов».
Обновлено в 03:49
Экономика
ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб
Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 02:09
Экономика
Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России
Обновлено в 03:44
Экономика
ГД приняла во II чтении проект об особенностях передачи страхового портфеля
Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях передачи страхового портфеля от одной страховой организации к другой.
Обновлено в 04:09