Экономика
Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами
Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктамиРБК01:02
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами лишила три компании доступа к торгам бензином и дизелем. Об этом рассказал официальный представитель биржи.
РБК01:02
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Экономика
Счетная палата заявила об убыточности конфискации имущества
Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше, чем получает от его продажи.
Обновлено в 03:09
Экономика
«Ведомости»: в России могут измениться требования к составу пива
"Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это", - пояснил изданию человек, знакомый с позицией Минфина.
Обновлено в 03:06
Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выход Катара из состава ОПЕК
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в предстоящую среду выход Катара из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 02:44
Экономика
Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства
Правительство приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП).
Обновлено в 03:08
Недвижимость
В Москве подорожали попавшие под реновацию квартиры
В Москве на 20% подорожали квартиры в домах, которые попали под программу реновации.
Обновлено в 03:09
Экономика
ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб
Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 02:09
Экономика
Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России
Как отмечает портал, крупнейшему производителю шпрот в Латвии за первые девять месяцев текущего года удалось существенно сократить убытки — с € 679 тыс. до € 435 тыс. При этом оборот предприятия за первые три квартала этого года составил € 5, 1 млн, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный период в 2017 году.
Обновлено в 02:51
Экономика
Пуск третьей очереди завода «Ямал-СПГ» запланирован через неделю
Третья очередь завода "Новатэка" по сжижению природного газа (СПГ) на Ямале будет запущена через неделю, что позволит предприятию выйти на плановую мощность в 16,5 млн тонн в год, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в округе.
Обновлено в 03:01
Экономика
Германия приветствует «перемирие» США и Китая
Правительство Германии приветствует соглашение о 90-дневном «перемирии» в торговой войне между США и Китаем, 3 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 02:53
Экономика
ЛУКОЙЛ за два дня выкупил акции на 1,3 млрд рублей и $23,4 млн
ЛУКОЙЛ по программе обратного выкупа акций 29–30 ноября 2018 года приобрел бумаги компании на сумму 1,3 млрд руб. и $23,4 млн, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:05
Авто
В России средняя цена нового автомобиля выросла до 1,4 млн рублей
По итогам января - октября средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 миллиона рублей.
Обновлено в 03:09
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 02:48
Экономика
Банк России может в 2019 году обсудить полномочия страховых детективов
Банк России считает возможным в 2019 году провести обсуждение полномочий страховых детективов - о введении этого института давно просят страховщики.
Обновлено в 03:06
Финансы
Еврогруппа поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Римом
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) полностью поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Италией.
Обновлено в 00:46
Экономика
Объемы жилищного строительства в 2018 году снизятся
Худшие показатели у Санкт Петербурга, где объемы строительства снизились на 36,1 процента.
Обновлено в 01:25