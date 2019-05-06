Экономика
Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанкаРИА Новости 07:29
Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанка, сообщается в заявлении биржи. "Биржа Бейрута приняла решение прекратить торги на рынках, пока не устранятся указанные причины и до дальнейших распоряжений", - говорится в документе.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»
В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04
Политика
Саакашвили рассказал, чем займется на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100
Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Глава Североморска заявил о двух попавших в двигатель SSJ-100 молниях
Две молнии попали в двигатель самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:02
Кино
Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
Международная касса фильма «Мстители: Финал» на 12-й день проката превысила 2 млрд долларов.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Общество
Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 09:13
Энергетика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Жительница Мурманской области Ксения Новикова, которая полгода назад лишилась племянницы в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, потеряла дочь и мужа в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:55
Авто
Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа
Появились новые более четкие шпионские фото предстоящего электрокара Porsche Taycan.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Ставить крест на смарт-динамике Samsung Galaxy Home пока рано
В августе прошлого года компания Samsung анонсировала смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Футбол
Сборная России примет футболистов Казахстана в Калининграде
Сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы с командой Казахстана в Калининграде.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
По словам Игоря Бушманова, который представляет интересы Павла Мамаева, прокурор и следствие не имеют оснований для того, чтобы обвиняемые получили реальный срок лишения свободы.
Обновлено в 11:48