Экономика

Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанкаРИА Новости 07:29

Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанка, сообщается в заявлении биржи. "Биржа Бейрута приняла решение прекратить торги на рынках, пока не устранятся указанные причины и до дальнейших распоряжений", - говорится в документе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанка

РИА Новости07:29

Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанка

ПРАЙМ07:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Теннис

Федерер стал третьей ракеткой мира

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты

Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Кино

HBO представил четвертый эпизод восьмого сезона «Игры престолов»

Состоялась премьера четвертой серии заключительного восьмого сезона «Игры престолов» «Последние из Старков», передает телеканал RT.
Обновлено в 07:40
Футбол

Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым

Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By.
Обновлено в 07:50
Авто

BMW начала рассекречивать 4-дверное купе 8 серии

BMW пока не хочет отказываться от 12-цилиндровых моторов Предполагается, что четырехдверку по сравнению со стандартным двухдверным купе слегка удлинят, дабы увеличить запас пространства для пассажиров на втором ряду.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Общество

Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы

Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Порошенко поручил повысить зарплаты для военных в Донбассе

Украинский президент Пётр Порошенко объявил о решении повысить денежное довольствие военнослужащим в Донбассе на сумму около $190.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Обновлено в 07:06
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Актриса и певица Барбара Перри, сыгравшая в комедийном телесериале 1961 года "Шоу Дика Ван Дайка", умерла 5 мая в Голливуде в возрасте 97 лет.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Путину докладывают о расследовании катастрофы SSJ 100

Президент России Владимир Путин продолжает получать в рабочем режиме доклады о развитии ситуации с катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Технологии

Huawei может стать поставщиком оборудования для «пакета Яровой»

Компания Huawei может стать поставщиком оборудования для хранения данных и заключить контакт с МТС и МГТС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бейрут
Столица Ливана
Столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное