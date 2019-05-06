Экономика
Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанкаРИА Новости 07:29
Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанка, сообщается в заявлении биржи. "Биржа Бейрута приняла решение прекратить торги на рынках, пока не устранятся указанные причины и до дальнейших распоряжений", - говорится в документе.
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Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Теннис
Федерер стал третьей ракеткой мира
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Кино
HBO представил четвертый эпизод восьмого сезона «Игры престолов»
Состоялась премьера четвертой серии заключительного восьмого сезона «Игры престолов» «Последние из Старков», передает телеканал RT.
Обновлено в 07:40
Футбол
Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым
Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By.
Обновлено в 07:50
Авто
BMW начала рассекречивать 4-дверное купе 8 серии
BMW пока не хочет отказываться от 12-цилиндровых моторов Предполагается, что четырехдверку по сравнению со стандартным двухдверным купе слегка удлинят, дабы увеличить запас пространства для пассажиров на втором ряду.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Общество
Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы
Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Порошенко поручил повысить зарплаты для военных в Донбассе
Украинский президент Пётр Порошенко объявил о решении повысить денежное довольствие военнослужащим в Донбассе на сумму около $190.
Обновлено в 08:59
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Актриса и певица Барбара Перри, сыгравшая в комедийном телесериале 1961 года "Шоу Дика Ван Дайка", умерла 5 мая в Голливуде в возрасте 97 лет.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Путину докладывают о расследовании катастрофы SSJ 100
Президент России Владимир Путин продолжает получать в рабочем режиме доклады о развитии ситуации с катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Технологии
Huawei может стать поставщиком оборудования для «пакета Яровой»
Компания Huawei может стать поставщиком оборудования для хранения данных и заключить контакт с МТС и МГТС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11