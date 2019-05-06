Экономика
Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанкаРИА Новости 07:29
Биржа Бейрута закрылась из-за забастовки работников центробанка, сообщается в заявлении биржи. "Биржа Бейрута приняла решение прекратить торги на рынках, пока не устранятся указанные причины и до дальнейших распоряжений", - говорится в документе.
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол
Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ
Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Футбол
Колыванов может покинуть «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Около 5,5 тыс. военнослужащих задействованы в крупнейших маневрах ВС Канады
Примерно 5,5 тыс. военнослужащих задействованы в учениях Maple Resolve-19, которые являются крупнейшими ежегодными маневрами Вооруженных сил (ВС) Канады.
Обновлено в 16:08
Хоккей
Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Ростове при возгорании иномарки пострадал водитель
В огне пострадал водитель, мужчина 1963 года рождения.
Обновлено в 17:27
Авто
Кроссовер Changan CS55 получил новую спортивную версию
Китайский автопроизводитель анонсировал выход спортивной модификации популярного кроссовера CS55, являющегося настоящим бестселлером марки.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву 8 мая
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь и ударит гроза.
Обновлено в 15:06
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100
Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 12:29
Политика
Посол США завершит работу в Киеве
Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года.
Обновлено в 15:16
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Футбол
Азмун — Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе»
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время», — написал иранец.
Обновлено в 16:39
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Футбол
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.
Обновлено в 16:33
Технологии
QIWI покидает рынок онлайн-касс
Доля компании «Киви штрих» на рынке составляла не более 1%, оценил гендиректор производителя онлайн-касс «Эвотор» Андрей Романенко.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23