Футбол

Бираги: «Сборная Италии стала лучше взаимодействовать»Soccer.ru 05:01

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Защитник сборной Италии Кристиано Бираги прокомментировал победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира на Евро-2020. Чем больше времени мы тратим, тем лучше мы понимаем, что хочет от нас тренер.
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