Футбол

Бираги: «Сборная Италии стала лучше взаимодействовать»Soccer.ru 05:01

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Защитник сборной Италии Кристиано Бираги прокомментировал победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира на Евро-2020. Чем больше времени мы тратим, тем лучше мы понимаем, что хочет от нас тренер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мойзе Кин стал вторым в списке самых молодых авторов гола в сборной Италии

Матч ТВ01:57

Италия нанесла поражение Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:47

Италия — Финляндия — 2:0. Видеообзор отборочного матча Евро-2020

Sport24.ru02:52

Невероятная статистика сборной Италии: кто забивал в последних 15 матчах

Спорт-Экспресс02:02

Мойзе Кен стал вторым в списке самых молодых бомбардиров сборной Италии

РИА Новости01:37

Сборная Италии обыграла Финляндию в матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:46

Сборная Италии взяла верх над Финляндией в матче квалификации Евро-2020

LiveSport.ruвчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

Обновлено в 08:22
Политика

В Совфеде оценили риторику Майка Помпео по вопросу Голанских высот

В отношении Голанских высот позиция США не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией, заявлял Помпео.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Спорт

Алина Загитова впервые упала на чемпионате мира – кадры

Во время своего показательного проката Алина упала, не сумев выполнить первый прыжок.
Обновлено в 07:58
Наука

Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Общество

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.
Обновлено в 04:33
Общество

Алексей Текслер поблагодарил жителей за комментарии в Instagram

Обновлено в 08:01
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве

Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Политика

В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии

Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола

Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
Обновлено в 08:37
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек

По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:57
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Актриса Порошина появилась с кольцом и в сопровождении незнакомца

Актриса Мария Порошина, недавно родившая пятого ребенка, впервые появилась на публике после счастливого события.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
Обновлено в 06:20
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Общество

Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей

Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Сезон фонтанов открылся прорывом трубы в Пушкине

В соцсетях пошутили, что сезон фонтанов открылся раньше времени.
Обновлено в 06:40
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика

Британский министр: отставка Мэй не решит вопросы по Brexit

Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit.
Обновлено в 06:55
Авто

Журналистам попался прототип нового седана Porsche Taycan

Согласно предварительным спецификациям Porsche, у Taycan будет электрическая установка, приводящая в действие каждую ось, а общая мощность составит более 600 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 13:22
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Происшествия

В Казани нашли и осудили 32-го организатора «похода на кремль »

Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино

Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Общество

Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве

Обновлено в 08:36
Политика

Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке

Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное