Футбол

Бираги: «Сборная Италии стала лучше взаимодействовать»Soccer.ru 05:01

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Защитник сборной Италии Кристиано Бираги прокомментировал победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира на Евро-2020. Чем больше времени мы тратим, тем лучше мы понимаем, что хочет от нас тренер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мойзе Кин стал вторым в списке самых молодых авторов гола в сборной Италии

Матч ТВ01:57

Мойзе Кен стал вторым в списке самых молодых бомбардиров сборной Италии

РИА Новости01:37

Сборная Италии обыграла Финляндию в матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:46

Невероятная статистика сборной Италии: кто забивал в последних 15 матчах

Спорт-Экспресс02:02

Италия нанесла поражение Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:47

Италия — Финляндия — 2:0. Видеообзор отборочного матча Евро-2020

Sport24.ru02:52

Сборная Италии взяла верх над Финляндией в матче квалификации Евро-2020

LiveSport.ruвчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Обновлено в 03:41
Общество

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

Обновлено в 04:33
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске

Обновлено в 00:52
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

В Таиланде избирателям запретили делать селфи во время голосования

Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила избирателям в день выборов делать селфи и фотографии в помещениях для голосования и приходить на избирательные участки в футболках с номерами.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено 22 марта в 10:56
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек

По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:57
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Экс-омбудсмену предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову предъявлено обвинение в мошенничестве.
Обновлено в 05:36
Общество

Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Хоккей

Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Российские СУ-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США

Национальный центр управления обороны Российской Федерации сообщил о том, что за минувшие сутки российские истребители Су-27, которые входят в состав дежурных сил по противовоздушной обороне, два раза за минувшие сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, которые летели над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 07:08
Авто

Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз

По информации аналитиков издания «Автостат», за первые два месяца 2019 года на отечественном рынке было реализовано 47 экземпляров электрокаров.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

В Мали более 130 человек убиты неизвестными

Обновлено вчера в 18:21
Спорт

Загитова поблагодарила своих наставников после победы на ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 04:07
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Политика

На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе

Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Обновлено в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное