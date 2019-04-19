Экономика

Биометрию собирают 130 банков во всех регионах РоссииКоммерсантъ 04:02

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
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Внедрение биометрии ЦБ повысит качество жизни россиян

News.ru09:50

ЦБ намерен внедрить биометрию в госуслуги, медицину и транспорт

ТАСС04:27

Биометрию россиян собирают 130 банков и 4,6 тыс. банковских отделений

Вести.Финанс03:48

Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России

Коммерсантъ04:02

ЦБ: рост сдачи биометрических данных в ЕБС увеличился

Rambler News Service03:52

ЦБ разрешит использовать биометрические данные в ритейле и других отраслях

Интерфакс - Россия04:15

Банк России намерен внедрить биометрию в ретейл, транспорт и госуслуги

Банки.ру04:47
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Политика

В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Авто

Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Космос

«Роскосмос» разработает спутник для удаления космического мусора

В «Роскосмосе» ведутся работы по созданию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 12:11
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Футбол

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

Обновлено в 12:18
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Авто

Toyota и SoftBank вложили 1 миллиард долларов в беспилотники Uber

Корпорация Toyota и компания SoftBank сделали вклад, в размере 1-го миллиарда долларов в беспилотники Uber.
Обновлено в 05:45
Хоккей

Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Наука

В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо

Британские исследователи, решившие изучить глубоководную фауну Индийского океана, засняли на пленку неизвестного обитателя глубин, внешне похожего на стебельчатую асцидию, но, вероятнее всего, речь идет о совершенно новом виде.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Технологии

«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России

Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Политика

Лукашенко пригрозил проклятием за присоединение Белоруссии к России

Комментируя вопрос о присоединении Белоруссии к Российской Федерации, Лукашенко заявил, что «кто посмеет силой это сделать — получит мощнейший ответ от нашего народа».
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Москве загорелся жилкомплекс «Зиларт»

Обновлено в 07:17
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Общество

В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
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