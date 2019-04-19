Экономика
Биометрию собирают 130 банков во всех регионах РоссииКоммерсантъ 04:02
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
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Политика
В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Авто
Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Космос
«Роскосмос» разработает спутник для удаления космического мусора
В «Роскосмосе» ведутся работы по созданию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 12:11
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут
Обновлено в 12:18
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Авто
Toyota и SoftBank вложили 1 миллиард долларов в беспилотники Uber
Корпорация Toyota и компания SoftBank сделали вклад, в размере 1-го миллиарда долларов в беспилотники Uber.
Обновлено в 05:45
Хоккей
Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Наука
В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо
Британские исследователи, решившие изучить глубоководную фауну Индийского океана, засняли на пленку неизвестного обитателя глубин, внешне похожего на стебельчатую асцидию, но, вероятнее всего, речь идет о совершенно новом виде.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге
Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Технологии
«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России
Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Политика
Лукашенко пригрозил проклятием за присоединение Белоруссии к России
Комментируя вопрос о присоединении Белоруссии к Российской Федерации, Лукашенко заявил, что «кто посмеет силой это сделать — получит мощнейший ответ от нашего народа».
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве загорелся жилкомплекс «Зиларт»
Обновлено в 07:17
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Общество
В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ
Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30