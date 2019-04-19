Экономика
Биометрию собирают 130 банков во всех регионах РоссииКоммерсантъ 04:02
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
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Политика
Порошенко могут запретить покидать Украину после выборов
Журналист телеканала «1+1» направил в Окружной административный суд Киева иск, в котором требует запретить покидать Украину Петру Порошенко в течении одного года после выборов.
Обновлено в 07:37
Происшествия
У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ
Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга.
Обновлено в 10:15
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год
Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2018 году составил 34,7 миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте регулятора декларации.
Обновлено в 09:54
Музыка
Rolling Stones выпустили сборник хитов «Honk»
Рок-группа Rolling Stones выпустила сборник лучших песен с 1971 года «Honk». Стандартное издание включает 36 композиций, расширенное ― 46.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Пугачева случайно «засветила» причину «предсмертных хрипов»
Многие в соцсетях отметили, что примадонна поет вовсе не так как раньше – хриплый голос Пугачевой уже давно ассоциируется у поклонников с «предсмертными хрипами».
Обновлено в 07:42
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину страниц пользователей в честь Таноса
Личная страница каждого второго пользователя будет заблокирована на 15 минут. Идея флешмоба принадлежит сообществу «Лентач».
Обновлено в 09:53
Футбол
Пиняев и Смехунов сыграют за юношескую сборную России на турнире в Италии
Юношеская сборная России (игроки 2004 года рождения) примет участие в международном турнире "Делле Национи", который пройдет с 28 апреля по 4 мая в Италии и Словении, информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 10:13
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу
Украинская полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества желающих своими глазами увидеть дебаты кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 10:48
Спорт
Загитова выступит на ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на шоу The Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:25
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Политика
Вице-премьер попросил Путина дать поручения для внедрения 5G в России
Создание сетей связи пятого поколения (5G) в России требует довольно жестких условий по локализации производства телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 08:38
Общество
Врач-терапевт рассказала об опасности дневного сна
По словам специалиста, дневной сон, продолжительность которого составляет не больше 30 минут, не отражается на качестве ночного сна, зато снимает сонливость, помогает восстановить силы и улучшить когнитивные функции: концентрацию внимания и трудоспособность.
Обновлено в 07:15
Технологии
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Экономика
Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»
Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Ефремове столкнулись автопоезд, ГАЗель и КамАЗ: один человек погиб
Автопоезд, ГАЗель и КамАЗ столкнулись днем пятницы, 19 апреля, на 297-м километре автодороги М-4 в Ефремове.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Умерла актриса из «Принцессы цирка» Ирина Цывина
Скончалась актриса, которая сыграла в фильме «Принцесса цирка» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки».
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone
В ФСБ рассматривают вопрос внедрения российского шифрования в новые модели iPhone, Samsung и Apple Watch, которые работают без физической сим-карты (технология еSім).
Обновлено в 10:09
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37