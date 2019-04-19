Экономика

Биометрию собирают 130 банков во всех регионах РоссииКоммерсантъ 04:02

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
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Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России

Коммерсантъ04:02

Банк России считает возможным распространить биоидентификацию на другие сектора экономики

ТАСС04:27

ЦБ разрешит использовать биометрические данные в ритейле и других отраслях

Интерфакс - Россия04:15

ЦБ: Банки пока собрали биометрию нескольких десятков тысяч россиян

ПРАЙМ04:56

ЦБ: рост сдачи биометрических данных в ЕБС увеличился

Rambler News Service03:52

ЦБ: 4,6 тыс. банковских отделений уже принимают биометрию

Банки.ру03:06

Биометрию россиян собирают 130 банков и 4,6 тыс. банковских отделений

Вести.Финанс03:48
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика

Лавров посоветовал США не злоупотреблять статусом доллара

Соединенные Штаты злоупотребляют статусом доллара. В будущем это скажется на надежности американской валюты.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Общество

Российские продукты оказались популярны в КНДР

Жители КНДР, которые долгое время работали в России, привыкли к российской еде и гастрономическим традициям, поэтому в Северной Корее они отдают предпочтение российскому пиву, черному хлебу и сметане, сообщает посольство России в КНДР.
Обновлено в 04:33
Общество

Назван самый популярный запрос на портале госуслуг

В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений.
Обновлено в 03:54
Здоровье

5 случаев кори с начала этой недели зарегистрировали в Сургуте

Напомним, вспышка кори осенью прошлого года была зафиксирована в Нижневартовске.
Обновлено вчера в 08:43
Единоборства

UFC проведет открытую церемонию взвешивания в Петербурге

Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.
Обновлено 17 апреля в 08:33
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:01
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Путешествия

Определены российские города с самыми дешевыми отелями

Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Политика

Путин поздравил евреев с Песахом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

Обновлено в 03:57
Экономика

Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой

Ранее Лукашенко высказывался о том, что намерен найти замену российской нефти.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Китай рассекречивает свои вооруженные силы

Обновлено вчера в 22:17
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж

Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Космос

Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США

Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем

Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей (СБП) были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета,— то есть, по сути, «пробивкой» наличия счета абонента в банке, отмечают представители банков—участников СБП.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Футбол

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет

Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Футбол

Почеттино рассчитывает на 150 млн фунтов на летние трансферы

Обновлено в 02:26
Общество

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Напомним, что 2 апреля 2019 года ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин неожиданно покинул студию прямо во время прямого эфира.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
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