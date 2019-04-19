Экономика
Биометрию собирают 130 банков во всех регионах РоссииКоммерсантъ 04:02
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
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Футбол
Защитник «Аякса» Тальяфико может перейти в «Интер»
Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико может присоединиться к «Интеру» этим летом.
Обновлено в 05:47
Политика
Песков рассказал о темах переговоров Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 05:56
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Москве совершено нападение на крупного чиновника ФАС
По предварительным данным, в Москве неизвестные утром нанесли травмы начальнику управления контроля и программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Илье Гришину.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Футбол
Адвокат утверждает, что Мамаев «просто хотел защитить подругу»
Жена футболиста Макеева назвала "деградантами" людей, выступающих против Кокорина и Мамаева По его словам, Мамаев вывел девушку из машины, а та сказала, что Соловчук оскорбил ее.
Обновлено в 05:54
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
Демократы заявили об искажении генпрокурором США доклада Мюллера
Руководитель специального комитета по разведке Палаты представителей США и конгрессмен- демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что генпрокурор Уильям Барр в своем мартовском отчете некорректно отобразил положения доклада спецпрокурора Мюллера.
Обновлено вчера в 22:42
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки дорожных видеокамер
Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортные вопросы, поручил Генеральной прокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Политика
Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Единоборства
Шона Портера не интересует бой с Клариссой Шилдс
Чемпион WBC в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал недавнее заявление абсолютной чемпионки мира в среднем весе Клариссы Шилдс о том, что она может победить его и другого чемпиона в полусреднем весе Кита Турмана.
Обновлено в 05:54
Политика
Первая партия груза из Сирии прибудет в Крым через неделю
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе
Депутату Верховной рады Мустафе Найему устроили засаду в Летнем театре Одессы и облили из ведра фекалиями, в ответ он заявил, что его "таким" не испугаешь и что он "на правильном пути", сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 06:21
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Бузова позировала в прозрачном пеньюаре на фоне «хрущевки»
Исполнительница позировала в полупрозрачном пеньюаре с оборками из перьев, кислотных шортах-велосипедках и ультракоротком топе на фоне обычных московских жилых домов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 07:31
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana получил второй мотор
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 05:03
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Экран складного Samsung Galaxy Fold переломился
Еще до начала широких продаж складной Galaxy Fold сломался в руках журналистов, которые его тестировали.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13