Биометрию собирают 130 банков во всех регионах РоссииКоммерсантъ 04:02

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.

Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России

Гаджеты ФСБ заинтересовалась шифрованием в сим-картах последних моделей iPhone Технология eSIM используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты: микросхема интегрируется в смартфон, планшет, «умные» часы и другие устройства на этапе производства.

Политика Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.

Происшествия Врачи дали положительный прогноз в лечении Дмитрия Быкова Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии сообщало, что уфимские медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга.

Происшествия Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.

Происшествия Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.

Происшествия Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

Футбол Арбитр Николаев не намерен завершать карьеру Арбитр Алексей Николаев рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Культура Кинорынок-108: Анимационные и поющие кошки Universal Главное событие четвертого дня 108-го Российского кинорынка — презентация компании «Universal Pictures Россия», которая началась с хороших новостей: полнометражные мультфильмы с каждым годом собирают в российском прокате всё больше и больше.

Авто «Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Здоровье Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.

Происшествия В центре Москвы полицейский открыл стрельбу Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.

Хоккей «Трактор» объявил о назначении Скудры главным тренером «Трактор» официально объявил о назначении Петериса Скудры новым главным тренером. Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф.

Экономика Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.

Экономика Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.

Происшествия Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

Происшествия Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.